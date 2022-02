Chi è Gianluca Grignani: età, moglie, canzoni e partecipazione a Sanremo

Gianluca Grignani a Sanremo 2022

Dopo la discussa performance di Gianluca Grignani a Sanremo 2022, i riflettori sono tutti puntati sull'artista lombardo. Grignani è nato a Milano il 7 aprile del 1972 e oltre ad essere un noto cantautore, è anche chitarrista e produttore discografico. Cresciusto nella periferia del capoluogo lombardo a 17 anni, si trasferisce in Brianza , a Correzzana per l'esattezza.

Gianluca Grignani, gli esordi e i successi

La passione per la musica è evidente fin dall'adolescenza. Inizia infatti a scrivere le prime canzoni da ragazzo, ispirandosi ai suoi riferimenti musicali: Beatles, Police, Elvis Presley e Lucio Battisti. Si esibisce dal vivo nei locali della provincia per alcuni anni, fino a quando nel 1994 l'etichetta discografica Polygram gli fa firmare il suo primo contratto. Poco dopo raggiungerà il successo e la notorietà con il singolo La mia storia tra le dita. E' il 1995 quando Grignani sale per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte e si esibisce con Destinazione Paradiso, un brano che lo consacrerà nel mondo della musica italiana. Nella stessa settimana del Festival pubblica il suo primo album, omonimo del brano sanremese, che, solo in un anno, vende più di due milioni di copie.

Grignani oggi è considerato uno dei principali cantautori e musicisti della sua generazione e negli oltre venticinque anni di carriera ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Un artista che ha venduto complessivamente circa 5 milioni di dischi. In particolare Destinazione Paradiso è stato uno degli album più venduti nel 1995, diventando disco di diamante.

Gianluca Grignani, vita privata

Fuori dagli schemi, Grignani nelle sue canzoni racconta l'inquietudine della società contemporanea e viene soprannominato Joker, dal brano omonimo dell'album Campi di popcorn. Non sarà infatti sfuggito a chi ha seguito Sanremo 2022 il trucco del cantautore sul palco che richiamava non a caso quella di Jocker.

Dal 2003 al 2020 è stato sposato con Francesca Dall’Olio, dalla quale ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona.

Un episodio drammatico segna la vita dell'artista: nel 2014, Grignani viene infatti arrestato a Riccione per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Si parlò in quell'occasione e negli anni successivi di abuso di droghe e alcol. L'esibizione sul palco dell'Ariston ha risollevato le voci che vedono il cantautore ancora alle prese con le sue fragilità.

Gianluca Grignani, concerto a Milano

Gianluca Grignani ha annunciato un concerto speciale, il 15 ottobre al Forum di Assago, per i 25 anni del suo album 'La fabbrica di plastica'. Pubblicato il 20 maggio 1996 per Polygram, l'album segno' la svolta rock del cantautore. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.