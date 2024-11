Chi è Sespo: il creator che ha denunciato un'aggressione omofoba per strada a Milano

Chi è Sespo: il creator vittima di un'aggressione omofoba per strada a Milano

Sespo è un content creator molto seguito dai giovani sui social, in particolare su TikTok, dove conta oltre tre milioni di follower. Di recente, ha scosso i suoi fan un'aggressione che lo ha coinvolto personalmente: il creator, mentre era per strada a Milano in piena notte, è stato colpito con uno schiaffo perché l’uomo che lo ha aggredito lo ha ritenuto omosessuale. "Sei omosessuale, ti meno": così gli è stato intimidito da uno sconosciuto poco prima che gli venisse dato lo schiaffo. Il giovane, ha deciso di sfogarsi sul suo profilo Instagram e denunciare l'atto omofobo da lui ricevuto, sottolineando l'insicurezza che prova per le strade di Milano. "Questa persona credeva che fossi omosessuale. Milano, che bella" e prosegue: "Questa cosa mi fa solo arrabbiare. Sono stanco di questa omofobia che c’è in Italia". Nel video sfogo, visibilmente scosso, si riprende con il cellulare subito dopo la violenza e mostra i segni che gli sono stati lasciati in volto.

Non è la prima volta che Sespo è stato vittima di un'aggressione: in particolare, nel settembre scorso, il giovane ha dichiarato di essere stato aggredito da un membro della sicurezza della famosa discoteca Number One di Brescia: La situazione, come raccontò lo stesso Sespo su TikTok, si risolse grazie all'intervento del proprietario del locale, Steven Basalari, anch'egli molto seguito sui social.

Ma chi è 'Sespo'? L'inizio della sua carriera e i riconoscimenti

Sespo, nome d'arte di Edoardo Esposito, è oggi un famoso content creator che ha raggiunto i tre milioni di followers sui social. Nato a Roma nel 1999, Sespo è sicuramente molto noto per i suoi video di intrattenimento: infatti, il creator ha iniziato la sua carriera su Youtube portando contenuti di vario tipo come vlog e scherzi. Se i suoi primi video non facevano molte visualizzazioni, è con l'incontro di Valerio Mazzei, classe 2000, che inizia il suo successo; in particolare, con la creazione del duo 'valespo' (il nickname che unisce i loro due nomi) e il conseguente canale YouTube, i due hanno raggiunto una grande popolarità, specialmente presso i giovani. La storia della loro amicizia e della loro decisione di trasformare una passione in lavoro è raccontata nel loro primo libro, intitolato #VALESPO, pubblicato nel 2020. Nello stesso anno, Sespo riceve una candidatura come Celebrità dei Social preferita ai Kids’ Choice Awards e nel 2023 è di nuovo in nomination per la stessa categoria.

Vita privata e fidanzata

Tutti i fan di Sespo ricorderanno della sua storica relazione con una Youtuber napoletana, Rosalba Adinolfi, che frequenta a partire da ottobre del 2018. I due condividono con i propri followers i dettagli della loro storia d'amore e pubblicano insieme moltissimi video sui reciproci canali YouTube. Nel 2022, però, la coppia annuncia la rottura sui social, specificando di essere rimasti in ottimi rapporti e di continuare a sostenersi stimarsi a vicenda.