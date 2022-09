Chi era Benjamin Giorgio Galli. Foreign fighter originario del Varesotto

E' morto, all'età di 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, foreign fighter di origine italiana. L'uomo, originario della provincia di Varese, in particolare della Valcuvia, non ha retto ai frammenti di una bomba esplosa a sud della città di Kharkiv in Ucraina, dove, dall'inizio del conflitto, si era arruolato come volontario nella Prima Legione Internazionale.

Ragazzo appassionato di soft-air e di giochi sparatutto sul computer

A riportare la dinamica del tragico incidente, dalle parole della madre, è, stamattina, il Corriere della Sera. Che racconta di un ragazzo "appassionato di soft-air (la simulazione di azioni militari) e di giochi spara-tutto sul computer". Di recente - racconta sempre il quotidiano . stava programmando un ritorno in Olanda, forse una breve parentesi per poi raggiungere di nuovo il fronte, e festeggiare la menzione d’onore ricevuta in relazione al suo comportamento da soldato".

La famiglia, dopo un lungo girovagare nel mondo, anche in Nord America, vive a a Wintersijk, in Olanda, 30mila abitanti al confine con la Germania.