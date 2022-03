Chi era Charlotte Angie: il figlio di 6 anni, la passione per i viaggi

Chi era Charlotte Angie: il figlio di 6 anni, il lavoro da commessa, la passione per i viaggi

Charlotte Angie, ovvero Carol Maltesi, era già morta da circa un mese quando suo figlio ha compiuto sei anni lo scorso fine febbraio. La giovane, ventisei anni, meta' italiana e meta' olandese, era cresciuta nel Varesotto, tra Sesto Calende e Busto Arsizio prima di trasferirsi a Rescaldina, nel Legnanese. Ed e' nel comune dell'Alto Milanese dove ha conosciuto Davide Fontana, il dipendente bancario che a fine gennaio l'ha uccisa nella sua abitazione. Con quell'uomo, che non e' il padre di suo figlio, avrebbe avuto una relazione sentimentale. Una storia - almeno stando al racconto del 43enne - che sarebbe terminata senza strascichi lasciando in buoni rapporti Carol e quello che sara' il suo omicida.

Charlotte Angie: nel mondo dell'hard durante il lockdown

Questo il profilo della giovane, come ricostruito dall'Agi. Nel 2016, a soli vent'anni, aveva avuto un bimbo e per mantenersi, dopo il diploma in fashion design, aveva iniziato a lavorare come commessa in un negozio di abbigliamento e accessori in provincia di Milano. Durante il lockdown, si era avvicinata al mondo dell'hard. Prima con dei video amatoriali erotici a pagamento sulla piattaforma social OnlyFans, e poi sui set del porno professionale e sui palchi dei night club.

Attrice hard uccisa: la passione per i viaggi di Charlotte Angie

L'ultimo spettacolo Charlotte Angie, questo il suo nome d'arte, lo avrebbe avuto l'11 marzo quando era stata invitata a Milano al Luxy Erotic Festival, una tre giorni al Luxy club di corso Buenos Aires. La sua altra grande passione erano i viaggi. Prima della pandemia - come raccontano le foto postate sul suo profilo Facebook - Carol era stata negli Stati Uniti e in Messico. Poi l'estate di tre anni fa era volata fino in Sud America per vedere i Moai, le gigantesche statue sull'Isola di Pasqua.

Leggi anche: