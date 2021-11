Chi è Fabio Pizzul: professione, percorso politico, padre e famiglia

Siede da ormai undici anni nel consiglio regionale lombardo, dove oggi ricopre l'incarico di capogruppo del Pd. Ma prima di darsi alla politica, Fabio Pizzul ha avuto un percorso professionale nell'ambito del giornalismo. Sulle orme di un illustre genitore: suo padre è infatti Bruno Pizzul, storica voce delle telecronache sportive Rai. Chi è Fabio Pizzul? E' lui stesso a raccontare la propria biografia.

Friulano, da Milano dall'età di quattro anni

Bruno Pizzul è friulano, nato a Cormons (Gorizia) il 17 ottobre 1965. Già a quattro anni si è trasferito a Milano, città dove è cresciuto e dove si è laureato in Lettere presso l’Università statale. Nel 1993 si è sposato e si è trasferito nell’area metropolitana milanese, a Carugate, dove vivo tutt’ora con la moglie Anita e i loro 4 figli. "Alla città di Milano devo anche gran parte del mio percorso professionale".

Il percorso professionale come giornalista

Dal punto di vista lavorativo, Fabio Pizzul è giornalista professionista: dal 1998 ha diretto Radio Marconi, emittente ben radicata sul territorio e dedita all’informazione locale e alla musica. Ha collaborato anche con Fininvest all’inizio degli anni ’90 e lavorato poi per sette anni a Tele+. Ha quindi collaborato anche con Telenova. "Da eletto utilizzo le mie competenze giornalistiche come blogger e come responsabile della comunicazione del Gruppo PD in Consiglio Regionale. Mi vedete anche spesso in TV, dove smessi i panni da conduttore vesto ora quelli di ospite politico".

Presidente di Azione Cattolica

Obiettore di coscienza con Caritas Ambrosiana, si è poi dedicato, dalla fine degli anni ’80, all’Azione Cattolica, di cui è stato presidente a Milano dal 2002 al 2008: "Fino al momento di candidarmi sono stato membro del Consiglio Nazionale della stessa Azione Cattolica".

Il terzo mandato con 6200 preferenze dal 2018

Il percorso politico di Fabio Pizzul all'interno del Pd lo ha visto eletto la prima volta in Regione Lombardia nell acircoscrizione provinciale di Milano ad aprile 2010 e a marzo 2013, dopo la chiusura anticipata della legislatura. Nella X legislatura è stato responsabile della comunicazione del gruppo e membro delle commissioni Bilancio, Affari Istituzionali, Attività Produttive, Cultura Istruzione e Sport e Carceri, oltre che della Giunta del Regolamento. Nel 2018 è stato eletto con oltre 6200 preferenze ed è divenuto capogruppo del Pd in consiglio regionale