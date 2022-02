Chi è il No Vax che ha cercato di dare fuoco a un hub vaccinale a Milano

Chi è il No Vax che ha cercato di dare fuoco a un hub vaccinale

La Polizia, con il coordinamento del pool antiterrorismo della procura guidato da Alberto Nobili, ha identificato l'uomo che ha tentato di dare fuoco all'hub vaccinale allestito fuori dall'Esselunga di via Ditteri lo scorso 17 gennaio.

Chi è l'uomo che ha cercato di dare fuoco all'hub vaccinale? Si tratta di un 61enne italiano con precedenti alle spalle e convintamente no vax, come certificato da alcuni documenti trovati a casa sua durante la perquisizione da parte degli investigatori

Il No Vax che voleva dar fuoco all'hub vaccinale tradito dalle telecamere

Il 61enne No Vax è stato tradito dalle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza, che lo hanno ripreso mentre arrivava fuori dall'hub poco dopo la mezzanotte sul suo motorino. E' stato colto dagli occhi elettronici mentre imbrattava le mura esterne dell'edificio con dell'olio esausto, pronto ad appiccare il fuoco con la benzina. Il suo proposito è andato male perchè è stato scoperto da due persone e si è quindi allontanato. Ma i filmati hanno reso possibile acquisire la targa della sua moto. Gli investigatori hanno quindi scoperto che il 61enne lavora in nero in una autofficina, dove si è procurato l'olio esausto.