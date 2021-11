Chi è Luigi Piccirillo il consigliere lombardo 'no pass' espulso dal M5s?

Luigi Piccirillo il consigliere regionale "pugnalato alle spalle"

Luigi Piccirillo, consigliere regionale 'no green pass' espulso dal Movimento 5 Stelle a inizio novembre proprio per la sua posizione contro la certificazione verde, ha fatto molto parlare di sé per come si è presentato in consiglio regionale in occasione della convocazione per deliberare in merito alla riforma della sanità lombarda. Piccirillo indossava infatti una giacca con delle spade sulla schiena, con un palese riferimento all’essere stato “pugnalato alle spalle” dai suoi ormai ex compagni di partito. E sulla sua pagina FB ha trasmesso la diretta del suo intervento (dove ha definito la riforma con il termine "schiforma") accompagnando il video con la frasi ripresa dalla Bibbia "... e Gesù disse: "In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà".

Piccirillo, consigliere sensibile al tema ambientale e agli animali

Ma chi è Luigi Piccirillo e come è arrivato alla politica? Andando a cercare informazioni sul suo conto su sito di Regione Lombardia si scopre che Piccirillo, eletto consigliere regionale nel marzo del 2018, racconta di sé di essere “da sempre molto sensibile alle tematiche che riguardano l'ambiente, l'energia rinnovabile, gli animali ed il sociale”. E’ entrato in politica “motivato e spinto a dare un costante contributo in favore della comunità” dal momento che crede “che ogni persona abbia un impatto ambientale, un ruolo sociale ed un dovere civico individuale che si riflettono direttamente sulla vita di tutti”.

Piccirillo, dal diploma di odontotecnico al Pirellone

Diplomato Odontotecnico, dopo vari corsi di specializzazione, si occupa per Comune di Milano dal 2006 di organizzazione e gestione del personale. In precedenza, ha avuto una breve esperienza in ambito customer care in un’azienda di Cormano (MI).