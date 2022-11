Chi è Marco Osnato, nuovo membro della Commissione Finanze

Tra i membri della VI Commissione Finanze, nominati ieri, c'è anche Marco Osnato, in quota Fratelli d'Italia. L'imprenditore bellunese, eletto alla Camera nel collegio uninominale Lombardia 1 - 06 con il 43,68% dei voti, ha sorpassato Giulio Tremonti nella corsa al posto dentro la Commissione.

Marco Osnato, storico esponente della destra lombarda

Storico esponente della destra lombarda, fedelissimo di La Russa, Marco Osnato, veneto di nascita ma milanese d'adozione, è stato consigliere comunale a Milano nel 2006 - eletto nelle fila di AN. Nel 2012 esce dal PdL e aderisce a Fratelli d'Italia. Alle elezioni amministrative del 2014 è eletto consigliere della città metropolitana di Milano nella lista di centrodestra Insieme per la città metropolitana. Rimane in carica fino al 2016.

Nel 2018 la prima elezione in Parlamento dove diventa membro dal 2018 della VI Commissione parlamentare finanze nonché membro e segretario della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. Un ambito che da oggi continuerà a seguire.