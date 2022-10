Chi è Simba La Rue, il rapper arrestato a Milano per la rissa in Corso Como

Simba La Rue è il nome d’arte di Mohamed Lamine Saida. E’ stato arrestato, all’alba di venerdì 7 ottobre, insieme a Baby Gang e ad altri nove giovani per aver preso parte a una violenta rissa con l'uso di armi da fuoco, avvenuta all'alba del scorso 3 luglio nella zona della movida di corso Como a Milano.

Simba La Rue, la musica del disagio

Mohamed Lamine Saida, questo il vero nome di Simba La Rue, nasce nel 1999. Ha origini francesi e tunisine. Appassionato di musica hip hop fin da ragazzino, fa il suo esordio sulla scena musicale italiana con Sacoche, insieme proprio a Baby Gang. Nelle sue canzoni, come Banlieu, Tarantelle e Suite Hotel, racconta la vita in un quartiere periferico, fatta di disagi, voglia di rivalsa, malessere e rabbia. Temi tipici della trap.

Simba La Rue, accoltellato a giugno 2022

Nella notte tra i 15 e il 16 giugno 2022, Simba La Rue è stato accoltellato in un paese vicino Bergamo, Treviolo. L’artista sarebbe stato attaccato mentre stava accompagnando a casa la ragazza. Sceso dall’auto, è stato raggiunto da una persona armata di coltello che ha iniziato a colpirlo per poi fuggire. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Simba La Rue, il lancio di pietre in una discoteca

Il rapper è stato oggetto di daspo per aver lanciato pietre all’interno di una discoteca di Milano.