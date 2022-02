Chi sono "Le Vibrazioni": componenti, canzoni, quando cantano a Sanremo 2022

Chi sono "Le Vibrazioni": componenti

Le Vibrazioni sono una band nata e cresciuta negli ambienti milanesi nel 1999. Il gruppo rock e pop inizia la sua scalata verso la notorietà e il successo con il singolo Dedicato a te, disco di platino dopo poche settimane.

I membri de Le Vibrazioni sono Francesco Sarcina (cantante e chitarrista), Stefano Verderi (chitarrista e tastierista), Marco Castellani (bassista) e Alessandro Deidda (batterista). A inizio 2008 il bassista originario della band, Marco Castellani, lascia il gruppo e viene sostituito da Emanuele Gardossi.

Con il loro primo album “Le Vibrazioni”, il gruppo diede vita a un tour di enorme successo. Nel 2005 hanno partecipato al Festival di Sanremo nella categoria gruppi con la canzone “Ovunque andrò” e in contemporanea è uscito il loro nuovo album: “Le Vibrazioni II”. Poi parteciparono al Festivalbar. Nel 2006, invece, è uscito il loro terzo album, “Officine meccaniche”, che ha portato ad una svolta nel loro genere di musica, cioè il rock.

Dopo un periodo di pause lontano dai riflettori e dalle scene, Le Vibrazioni si sono riunite con la formazione originaria il 30 giugno 2017 in occasione dell’annuale Radio Italia Live.

Le Vibrazioni: canzoni

Sono tante e diverse le canzoni della band milanese Le Vibrazioni, alcune hanno però segnato la carriera de gruppo.

Dedicato a te è il brano del lancio della band milanese . In una notte d’estate è il brano della conferma.

Secondo singolo estratto dal primo album, Respiro Forse è probabilmente il più bel singolo mai lanciato dalla band milanese . Così sbagliato è la canzone del grande ritorno. A distanza di sette anni dal loro ultimo singolo, la band milanese si riunisce nel 2017. Amore Zen è un pezzo pop rock che presenta un featuring di grande prestigio, quello con l’ex Club Dogo Jake La Furia. Dov’è è tra gli ultimi grandi successi c’è anche un brano portato a Sanremo nel 2020

Quando cantano a Sanremo 2022

Le Vibrazioni sono in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tantissimo”. La band rock salirà sul palco dell’Ariston nella seconda giornata, il 2 febbraio, come terzi in ordine di uscita.