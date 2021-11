Chi è Tommaso Sacchi? Vita privata e professionale dell'assessore alla Cultura

Tommaso Sacchi, da Firenze a Milano per amore dell'arte e della cultura

Tommaso Sacchi è stato nominato Assessore alla Cultura del Comune di Milano da Giuseppe Sala, al suo secondo mandato come sindaco di Milano, nell'ottobre 2021. Nato nel capoluogo lombardo il 20 gennaio 1983, Sacchi a Firenze ha ricoperto il ruolo di Capo della Segreteria Cultura del Comune e di curatore dell’Estate Fiorentina. Ha inoltre diretto l’ufficio progettuale dell’Assessorato alla Cultura, Moda, Design del Comune di Milano durante il mandato dell’Assessore Stefano Boeri (2011-13).

L'attività di direttore artistico e curatore

Membro del curatorial board della Biennale SUSAS 2017 - Shanghai Urban Space Art Season, è fondatore e curatore del premio CROSS _ Performing Arts Award, premio internazionale per le arti performative.

Curatore del programma performativo “Stage as a Social Platform” per la XXI Triennale di Milano realizzato presso il Teatro Continuo di Alberto Burri (2016), ha preso parte alla Biennale di Berlino a cura di Juan Gaitan, alla 14° Biennale di Architettura di Venezia diretta da Rem Koolhaas e alla 56° Biennale d’Arte di Venezia diretta da Okwui Enwezor, per le quali è stato co-autore di due installazioni artistiche e un ciclo di conferenze, (2014 e 2015).

Nel periodo 2008-2013 è stato anche direttore artistico di diverse rassegne presso alcune tra le maggiori istituzioni culturali milanesi, tra le quali l’Auditorium di Milano, l’Università degli Studi e il Teatro dal Verme.

Responsabile della comunicazione per lo Studio Boeri

Nel 2013-2014 Sacchi è stato Responsabile della Comunicazione e delle pubbliche relazionidello studio Stefano Boeri Architetti, per il quale ha seguito, tra l’altro, l’apertura del Bosco Verticale.

Il percorso di studi

Docente e membro di giurie, board internazionali e comitati nazionali, Sacchi ha conseguito il Master’s Degree - MA Master of Arts in Social and Cultural Theory alla Staffordshire University, ma ha anche una Laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità.