"Chiamami ancora Milano": la campagna Pd a sostegno del Sala bis

Si chiama 'Chiamami ancora Milano' il claim scelto dal Pd Milano metropolitana per la pre-campagna a sostegno della ricandidatura a sindaco di Giuseppe Sala. La federazione del partito milanese ha scelto di realizzare un video e di inaugurare un nuovo sito web, www.chiamamiancoramilano.it, per coinvolgere iscritti e simpatizzanti e spiegare il messaggio politico contenuto nello slogan 'Chiamami ancora Milano'. Lo riporta una nota dei dem milanesi."Oggi il Pd Milano - spiega la segretaria metropolitana Silvia Roggiani - è pronto a sostenere Beppe Sala e il progetto di cambiamento avviato dieci anni fa da Giuliano Pisapia e rilanciato nel 2016, con l'impronta forte dei consiglieri e degli assessori del Partito democratico. Un cambiamento che ha portato Milano ad affermarsi come modello internazionale, polo d'attrazione di talenti e capitali, a diventare più verde e più innovativa ma anche, forte della sua tradizione civica e solidale, una città inclusiva capace di guardare avanti senza mai lasciare indietro nessuno".

"Con l'esplosione della pandemia Milano - aggiunge Roggiani - è stata costretta a fermarsi e rallentare, e oggi la sfida che il Partito democratico - a sostegno di Beppe Sala - intende raccogliere e portare avanti è quella di ripensare una città che cambierà la sua pelle senza rinunciare alla sua anima. Una Milano che sta già rivoluzionando tempi, spazi e servizi per realizzare il progetto della città policentrica a '15 minuti'. Una città che dovrà e saprà prendersi cura di coloro che hanno pagato il prezzo più alto della crisi, che risponderà a bisogni e necessità nuovi. Che saprà accogliere chi rischia di essere escluso e rimanere alla finestra, ma anche continuare ad essere la città del lavoro e delle opportunità". "È illusorio pensare che tutto tornerà ad essere come prima - conclude la segretaria dem - ma la promessa per le milanesi e i milanesi, di nascita e adozione, è scritta nel nostro slogan: continueranno a chiamarla casa".