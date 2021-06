"Chiamami ancora Milano", Pd con Sala: "Progettiamo la città di domani"

Sedici tavoli tematici per scrivere il programma della Milano dei prossimi cinque anni. Sabato 19 giugno, a partire dalle ore 9.30, alla Balera dell’Ortica, insieme al sindaco Beppe Sala, una mattinata di confronto, ascolto e lavoro, con i cittadini, per progettare la città del post-pandemia.

Ciascuno potrà portare le proprie idee, proposte e suggestioni sui temi della rigenerazione urbana, del lavoro, del sociale, della sostenibilità ambientale, della mobilità, della salute, delle politiche abitative, della crescita e dello sviluppo.

L’invito a partecipare da parte del Pd metropolitano è aperto a tutte e tutti i milanesi, che potranno iscriversi all’evento (sul sito www.chiamamiancoramilano.it) scegliendo fra 16 tavoli, racchiusi in quattro macro-aree “Chiamami ancora vicina”, “Chiamami ancora grande”, Chiamami ancora unica”, “Chiamami ancora green”.

I lavori verranno introdotti dagli interventi della segretaria metropolitana Silvia Roggiani e del sindaco Beppe Sala, durante i quali verrà presentato il logo ufficiale del PD Milano Metropolitana per la campagna elettorale.

"Per questa giornata – spiega la segretaria dem Roggiani - abbiamo scelto un luogo popolare come la Balera dell’Ortica, in un quartiere che oggi con i suoi murales attira persone da tutta la città. Una città che adesso, da una parte, deve ripensarsi sempre più vicina e policentrica per rispondere a necessità e bisogni nuovi generati dalla crisi. E, dall’altra, ha bisogno di proseguire il lavoro iniziato dieci anni fa, per altri cinque anni con Beppe Sala, con politiche per l'inclusione sociale, per la casa, per il lavoro, per l'ambiente e la cultura. Recuperare il senso vero della politica per noi significa farla insieme, con le donne e gli uomini che con le loro idee vogliono contribuire al rilancio di Milano, perché torni ad essere, dopo la pandemia, meta di opportunità, occasioni e soprattutto la casa di tutte e tutti".