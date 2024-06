Chiara Ferragni, l'avvocato smentisce le notizie sul divorzio da Fedez

Chiara Ferragni, l'avvocato smentisce il divorzio

L'Avvocato di Chiara Ferragni, Daniela Missaglia "smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale" della influencer. Nei giorni scorsi erano state riportate indiscrezioni che parlavano di una causa di divorzio aperta da Ferragni nei confronti del marito, Fedez, e di una richiesta di alimenti di 40 mila euro al mese.

Fedez, a chi si riferisce nella nuova canzone in duetto con Emis Killa?

Nel bel mezzo di una chiacchierata su Twitch con lo streamer GrenBaud, il rapper Fedez si è pronunciato in merito a una serie di considerazioni pubbliche e private. Il tutto sarebbe partito dalla menzione del singolo “Sexy Shop” in collaborazione con Emis Killa, chiaramente dedicato alla sua ex Chiara Ferragni (secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano), che però Fedez avrebbe smentito al party di presentazione: “Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene”.

Il rapper non le manda a dire: la frecciatina a Valentina Ferragni

E non manca di certo una frecciatina alla sorella dell’ex, Valentina: “A me sai cosa fa ridere? Tutta questa retorica de ‘lo hanno visto con una ragazza più giovane’. Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto che figo il mio fidanzato dieci anni di meno (si riferisce ad uno scatto proprio di Valentina Ferragni, ndr) è un grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di me**a?”. Ma nonostante tutto Fedez dice di mettere al primo posto la sua figura genitoriale piuttosto che quella pubblica e, come riportato dal Fatto, “la reputo una cosa stupida, se non ci fossero i bambini di mezzo mi divertirei anche a rispondere”.