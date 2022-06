Chiara Iezzi: "Non sorrido più, subisco violenze senza motivo"

Chiara Iezzi fa preoccupare i suoi fan con un inquietante ed enigmatico messaggio su Instagram. La cantante milanese, che con la sorella Paola ha dato vita al celeberrimo duo Paola e Chiara, ha infatti pubblicato una sua foto sorridente, accompagnata tuttavia da queste parole: "Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me, un abbraccio, Chiara"