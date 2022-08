Chiedono fondi per il figlio nato cieco, raccolti quasi 300mila euro

La raccolta fondi su GoFundMe per aiutare il piccolo Achille sta viaggiando verso i 300mila euro. Sono ad oggi 286mila gli euro raccolti in una ventina di giorni da Simone e Sara, i due genitori del bambino lecchese nato con la rara patologia genetica nota come malattia di Norrie, che lo ha posto in una condizione di cecità.

Le operazioni a Detroit per recuperare la vista del piccolo Achille

Per recuperare la vista, l'unica speranza sono alcune costosissime operazioni a Detroit, Michigan, fissate per il 7 ed il 21 settembre. La coppia ha chiesto aiuto e sulla piattaforma online c'è stata una grande ondata solidale. "Siamo veramente colpiti dall'infinita generosita' e dal grande affetto che stiamo continuando a ricevere ogni giorno, veramente grazie dal profondo del nostro cuore", scrive la famiglia. C'e' chi ha donato 10 euro, chi 5000, fino a raggiungere 285.200 euro che andranno a coprire i costi delle prime due operazioni con il dottor Antonio Capone.

Achille, c'è il 50% di possibilità di riacquistare la vista

E' stato lui a dire ai genitori che "effettuando una serie di interventi chirurgici entro i 6-7 mesi del bambino c'e' una probabilita' non trascurabile (il 50% circa) di recuperare la percezione della luce su almeno uno dei due occhi di Achille. Puo' sembrare poco, ma per un bambino cieco dalla nascita - spiegano Simone e Sara - la percezione della luce e' letteralmente oro". Oltre che per le cure per Achille, i fondi raccolti saranno utilizzati "anche per finanziare progetti di ricerca in corso, che senza finanziamenti volontari verrebbero interrotti".