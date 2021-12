Chiesto il giudizio immediato per Di Fazio: accusato di altre 5 violenze

Di Fazio: altre violenze oltre a quella della studentessa 21enne

La Procura Di Milano ha chiesto il giudizio immediato per altri cinque casi di violenza sessuale per il manager Antonio Di Fazio, arrestato a maggio e gia' sotto processo con rito abbreviato per il caso di una studentessa di 21 anni che avrebbe attirato nel suo appartamento, per narcotizzarla, abusare di lei e fotografarla.

L'istanza con cui il pm Alessia Menegazzo e il procuratore aggiunto Letizia Mannella chiedono di processare senza celebrare l'udienza preliminare - riporta l'ANSA - arriva dopo l'incidente probatorio in cui, lunedi' scorso, il gip Chiara Valori, su accordo di accusa e difesa, ha acquisito i verbali delle deposizioni di quattro giovani vittime, per gli inquirenti violentate con lo stesso schema usato per la 21enne.

Di Fazio, anche la moglie fra le vittime di abusi

Le quattro ragazze a cui si aggiunge la ex moglie (per quest'ultima Di Fazio risponde anche Di tentato omicidio) sono al centro della nuova richiesta avanzata in vista anche dell'eventuale unione dei due procedimenti. L'uomo, in carcere da circa sette mesi, la scorsa settimana davanti al gup Anna Magelli ha ammesso gli abusi nei confronti della studentessa. E lo stesso ha fatto in precedenza - sempre secondo quando riferito dall'ANSA - in un interrogatorio reso ai pm, ai quali, ha 'confessato' anche gli altri episodi.