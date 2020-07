"Chimera": il ponteggio mobile anti-code in autostrada

In questi giorni in cui i controlli sulle gallerie in Liguria stanno trasformando in un odissea per molti milanesi raggiungere il mare, il 7 luglio è stato presentato il sistema "Chimera" ideato da un team di ingegneri specializzati di DE-DALO.Tech, che permetterebbe di abbattere le code nelle autostrade interessate dai cantieri? Come? Grazie ad un ponteggio sospeso ed in movimento, che consente alle squadre di operai di lavorare su strade, ponti e gallerie senza bloccare il traffico. Il sistema è già impiegato da EuroEdile.

«Si tratta di una piattaforma di lavoro mobile, sempre produttiva, che consente di evitare i classici smontaggi e successivi rimontaggi dei ponteggi – ha spiegato l’ingegnere Alessandro Zanatta, direttore commerciale EuroEdile - per un km di galleria, rispetto ad una installazione fissa, permetterà di risparmiare anche 10 giorni di lavoro. Questo prodotto è impiegabile in diversi contesti: gallerie, ponti e viadotti, muri di contenimento, ma può essere utilizzato anche per la manutenzione di aeromobili».