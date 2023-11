Chiude la Latteria San Marco, la trattoria che ha detto no a Madonna (e Trump)

Il 22 dicembre abbasserà la saracinesca la Latteria San Marco, storica trattoria in Brera a Milano. Dopo oltre 50 anni di attività, Arturo e Maria Maggi intendono godersi la meritata pensione, mentre i figli, che lavorano in sala, non hanno intenzione di proseguire l'attività familiare. Possibile dunque ipotizzare un cambio di gestione, ma certezze al momento non ce ne sono. Se non che nel panorama dei tradizionali ristoranti milanesi termina un'epoca.

La Latteria San Marco e il no a Madonna (e Trump): "La domenica coltivo l'orto"

La Latteria era molto recentemente tornata sotto i riflettori delle cronache per il "no" a Madonna: la celebre popstar, che ha fatto tappa a Milano lo scorso fine settimana durante il suo tour mondiale, aveva scelto proprio il locale in Brera per cenare domenica. Ma domenica è il giorno di chiusura della Latteria ed i coniugi Maggi non hanno voluto fare eccezione nemmeno per Miss Ciccone, respingendo le insistenze del suo staff. Del resto, lo stesso trattamento era stato riservato anche a Donald Trump, prima che divenisse presidente degli Stati Uniti: la Latteria non ha mai accettato prenotazioni e la chiusura del fine settimana è sacra perchè Arturo Maggi, come raccontato ai quotidiani, nel weekend "si dedica all'orto".