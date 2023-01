Chiude la pasticceria "Vecchia Milano". 50 anni di storia tra dolci e vip

La pasticceria “Vecchia Milano” chiude i battenti dopo 50 anni di attività. Le serrande dello storico locale si sono abbassate a fine 2022. "Chiuso per cessata attività" si legge da due giorni sugli striscioni che coprono l’insegna del locale storico di via Reina 14, a pochi passi dalle nuove fermate della M4 tra piazzale Susa e viale Argonne.

Orazio Parisi: “Ho 83 anni, è tempo di andare in pensione”

"Ho compiuto 83 anni, è tempo di andare in pensione dopo quasi 70 anni di lavoro", spiega a Il Giorno il titolare Orazio Parisi, l’anima di questo luogo dal gusto retrò che oltre a delizie offriva cortesie e radici antiche, con il personale in giacca bianca e le tradizioni mai tradite, impastate nelle ricette e da sorseggiare insieme all’aperitivo, ma non era mai uguale a se stesso.

Parisi: “Tra i primi a proporre il catering in grande stile”

"Siamo stati tra i primi a proporre il catering in grande stile – sottolinea Parisi –; negli anni, tra i nostri clienti, ricordo il Comune di Milano e anche il Milan: quando Silvio Berlusconi era presidente del club, per una vittoria importante abbiamo realizzato un diavolo gigante di burro che troneggiava sopra le torte”. Tanti altri vip hanno frequentato la pasticceria: Gegè Di Giacomo, Franco Battiato, Fiorella Mannoia, ma anche Mia Martini, Loredana Bertè, Mario Lavezzi e Milva".