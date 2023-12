Chiude l'Old Fashion, storico locale della notte milanese

L'Old Fashion di Milano chiude definitivamente i battenti. La discoteca di via Alemagna sarà aperta per l'ultima volta domenica 31 dicembre. Come riporta il Corriere della Sera, dal primo gennaio 2024 i gestori dovranno svuotare i locali e riconsegnare gli spazi alla proprietà. Una storia che termina dopo oltre 70 anni di carriera.

La Triennale non rinnova l'affitto: i motivi dietro alla chiusura

Già nel 2019 la Triennale, proprietaria dell'immobile, aveva comunicato al locale che non avrebbe rinnovato il contratto d'affitto. Alla base della decisione due fatti di cronaca che si sono verificati fuori dal perimetro del night club. Nel luglio del 2018 all'esterno del locale fu accoltellato Niccolò Bettarini, figlio di Cesare e Simona Ventura. A ottobre del 2019, invece, una ragazza denunciò una violenza sessuale tra le auto.

La fine della nota serata universitaria del mercoledì

Per il momento non è ancora chiaro cosa prenderà il posto della discoteca che in oltre 70 anni di servizio ha ospitato eventi mondani, ma anche volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo come George Clooney, Whitney Houston, Justin Bieber, Ronaldo, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jean-Claude Van Damme, Jamie Foxx, Marilyn Manson. Volti noti, ma soprattutto persone comuni: la serata universitaria del mercoledì sera è stato per decenni un vero e proprio appuntamento fisso per i ragazzi degli atenei milanesi.