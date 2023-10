Chiudere il centro di Milano alle auto? L'85% dei commercianti dice no

No a tutto il centro di Milano chiuso alle auto private: è l’opinione dell’85% degli operatori commerciali nell’area del Municipio 1 che hanno risposto a un sondaggio di Confcommercio Milano (dati elaborati dall’Ufficio Studi): 355 le risposte giunte, in particolare dal dettaglio non alimentare (25%) e dalla ristorazione (13%), categorie critiche rispetto all’ipotesi di un divieto d’accesso alle auto generalizzato: (93% il dettaglio non alimentare, 91% la ristorazione). Le risposte prevalenti nel sondaggio mirato di Confcommercio Milano, il 63%, sono giunte dalle imprese fino a 5 addetti. Favorevole alla chiusura del centro cittadino alle auto il 13%, indifferente il 2%.

Confcommercio: no anche alla chiusura del solo Quadrilatero

Minore, ma comunque ampia contrarietà - 79% di no - anche al già annunciato provvedimento del Comune, per il prossimo anno, di divieto d’accesso del traffico privato automobilistico nella fascia allargata del Quadrilatero della Moda (18% favorevole, 3% indifferente).

La motivazione prioritaria (84%) di chi ha risposto no alla chiusura del centro di Milano alle auto è il danno alle attività commerciali. Considerati anche un centro meno attrattivo (69%) e un peggioramento del traffico nelle aree esterne al centro cittadino (69%).

Chi è invece favorevole al divieto d’accesso delle auto private in centro ritiene, al contrario, che il centro di Milano non perderà attrattività (90%), e che il traffico (77%) e la qualità dell’aria (77%) miglioreranno.

Favorevoli e contrari alla chiusura del centro alle auto sono d’accordo su un punto: la necessità di una maggiore regolamentazione del traffico di biciclette e monopattini. Lo indica il 91% degli operatori.

Buongiardino: "Chiudere il centro non ha senso nemmeno dal punto di vista ambientale"

“La stragrande maggioranza delle attività commerciali del Municipio 1 dice no alla chiusura del centro alle auto. Una decisione, quella di vietare alle auto private un’ampia fascia del centro – afferma Simonpaolo Buongiardino vicepresidente di Confcommercio Milano per la mobilità – che non ha motivazione nemmeno dal punto di vista ambientale data la sempre maggiore diffusione di mezzi non inquinanti. Chiediamo all’Amministrazione comunale più ascolto e più confronto costruttivo nell’interesse delle imprese e dei cittadini”.