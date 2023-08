Chiudono il negozio per ferie e regalano cibo ai bisognosi

Chiudono il negozio per le ferie e, prima di imbarcarsi sul volo per Minorca, donano il cibo in scadenza ai concittadini e a chi ne ha bisogno.

Federico e Sara hanno avuto un'idea generosa un attimo prima di abbassare la saracinesca

Succcede a Robbio, vicino a Pavia, dove, Federico Burlone, 29 anni, e Sara Rossetti, 24, titolari da poco meno di un anno dell''Angolino', un attimo prima di abbassare la saracinesca hanno avuto un'idea generosa. "Stavo svuotando il frigorifero e avevo gia' i sacchi pronti dove gettarlo - racconta Federico all'AGI -. Ho visto che molti prodotti freschi erano in scadenza o deperibili prima della data di riapertura. Così ho scritto un post sui social invitando chiunque volesse a venire a prenderlo. Pensavo che non venisse nessuno e invece".