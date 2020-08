Chiusura discoteche, Fontana: consentire somministrazione di cibo e bevande

"In sede di confronto ho chiesto al governo di consentire agli esercizi commerciali coinvolti il mantenimento delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, cosi' come gia' previsto per bar e ristoranti, prevedendo una misura di sostegno economico per il settore. Il governo si e' impegnato a provvedere nel decreto di conversione, vigileremo che rispettino gli impegni". E' quanto scrive su Facebook il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in merito al provvedimento adottato ierii pomeriggio al termine della riunione con le Regioni nel quadro delle misure dii contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.