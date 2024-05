Christian Di Martino, il poliziotto ferito a Lambrate, è in terapia intensiva

Christian Di Martino, il poliziotto ferito è in terapia intensiva

E' in condizioni stabili seppur critiche il poliziotto Christian Di Martino, aggredito e accoltellato alla schiena alla stazione Lambrate di Milano. Il vice ispettore di 35 anni e' stato operato nella notte all'ospedale Niguarda per contenere l'emorragia causata dai tre fendenti alla schiena, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

L'operazione è durata sette ore per cercare di limitare i dannicausati dalla lama di 20 centimetri che l'aggressore ha usato contro il poliziotto. Due le ferite gravi a un rene e al duodeno che hanno suggerito subito l'intervento d'urgenza. L'uomo arrestato ha svariati precedenti e denunce, alcune sempre per il possesso d'armi da taglio. Nel tentativo di bloccarlo sono rimasti feriti in modo lieve anche due agenti della Polfer.