Ci vivevano Van Basten e Gullit: ora nei palazzi degrado e malviventi

In quel lussuoso condominio anni ’80, ci vivevano i campioni del Milan Marco Van Basten e Ruud Gullit. Oggi dai terrazzi del complesso la vista regala solo degrado. Se non malviventi che tentano di irrompere nelle abitazioni per rubare.

La situazione a Castellanza

Accade – come denuncia Varesenews – a Castellenza, nel quadrilatero tra via Santo Stefano, via Ponchielli, via Petrarca e via Buonarroti dove nel 2007 sono sorti alcuni palazzi realizzati da due imprese edili che poi sono crollate sotto i colpi della crisi finanziaria che ha travolto decine di realtà immobiliari. Solo una parte di quel piano attuativo è stato realizzato, due complessi immobilliari sono abitati e un terzo è chiuso da 15 anni. Non c’è traccia del parco destinato a bambini e famiglie.

La testimonianza: “Viviamo come nei fortini, la sera non riusciamo ad andare a letto sereni”

La preoccupazione è evidente. Come si evince dalle parole di un residente: “Ho scritto all’amministrazione comunale per metterli al corrente di quanto sta accadendo ultimamente con tre tentativi di effrazione in pochissimo tempo solo a casa mia. Viviamo come nei fortini tra sistemi di sicurezza e telecamere e la sera non si riesce ad andare a letto sereni per paura di aver dimenticato di inserire l’allarme. In casa abbiamo anche bimbi piccoli e viene da pensare che può succedere di tutto» – racconta. Alcuni personaggi occupano di notte i vecchi container con gli uffici mobili delle imprese costruttrici e non di rado tentano incursioni nelle case intorno”.

Il sindaco: "Per quanto riguarda il degrado della zona facciamo tutto quello che possiamo ma la proprietà è privata"

Per ovviare al problema, l’amministrazione – dalle parole del sindaco Mirella Cerini – “ha spinto per la creazione dei gruppi di controllo di vicinato”. Afferma il primo cittadino a VareseNews: “Siamo a disposizione dei residenti per aiutarli, insieme alla Polizia Locale. Per quanto riguarda il degrado della zona facciamo tutto quello che possiamo ma la proprietà è privata e c’è di mezzo il fallimento di una delle due imprese che dovevano realizzare le opere di urbanizzazione”.