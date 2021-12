Ciak si gira: a Milano le riprese del nuovo film su Diabolik

Diabolik, nuovo film dei Manetti Bros: i ciak a Milano

Uscirà prima di Natale il “primo capitolo” del film dedicato al leggendario personaggio dei fumetti Diabolik, con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, per la regia dei Manetti Bros, ma i ‘ciak’ per il prossimo capitolo sono già in corso: così oggi in pieno centro, in piazza Scala, sono comparse auto e attori impegnati nelle riprese del film, come documentato da Mianews. IN GALLERY LE FOTO DELLE RIPRESE IN PIAZZA SCALA.