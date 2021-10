CICATR/CI alla Triennale, la mostra dedicata alla rinascita post pandemia

La pandemia ha travolto la vita di tutti noi. Ecco perché i ragazzi del Bullone, giovani affetti da patologie gravi e croniche, insieme all’artista Giuditta Gilli Ravalli, hanno deciso di mettere insieme - tutti sullo stesso piano - persone, aziende ed enti del terzo settore, in un dialogo che restituisse alla comunità un modo per guardarci con occhi nuovi, accogliere la propria cicatrice e quelle degli altri, e trasformare questi segni in bellezza. Come? Attraverso l’arte e il progetto CICATRICI che, dal successo della prima edizione del 2018, si trasforma e diventa un percorso corale che dona alla città sei statue a grandezza umana. Il David di Michelangelo, la Venere di Milo e la stampa 3D, tornano ancora una volta protagonisti, ma con una veste nuova.

La settimana espositiva sarà animata ogni giorno da MOMENTI IN MOSTRA, un palinsesto di performance, testimonianze, conversazioni, realizzato dai ragazzi del Bullone in collaborazione con i partner del progetto. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale youtube: Il Bullone. L’intero programma della mostra, in continuo aggiornamento, sarà consultabile sul sito: www.cicatricimilano.com

Apertura al pubblico: 26 -31 ottobre 2021, dalle 11 alle 20. Ingresso gratuito. Green pass obbligatorio. Triennale di Milano, Viale Alemagna 6, Milano. Per informazioni: cicatrici@fondazionenear.org

l Bullone è una fondazione no profit che, attraverso il coinvolgimento e l’inclusione lavorativa di ragazzi che hanno vissuto o vivono ancora il percorso della malattia, promuove la responsabilità sociale di individui, organizzazioni e aziende. I ragazzi si chiamano B.Liver e la loro esperienza genera Il Bullone, un nuovo punto di vista che va oltre il pregiudizio e i tabù verso uno sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile. www.ilbullone.org

