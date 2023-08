Ciclisti investiti, Stanzione (Cgil): "Mobilità privata, serve riflessione"

Ciclisti investiti, Stanzione (Cgil): un giorno di stop per la mobilità privata, serve riflessione comune

Milano – Sale la tensione sulla sicurezza stradale a Milano dopo la morte di una giovane – investita da un mezzo pesante a porta Romana – e il ferimento di un'altra ragazza. Sollecitato da imprese-lavoro.com, sui gravi incidenti stradali che hanno coinvolto i ciclisti in questi ultimi mesi, il segretario della Camera del Lavoro di Milano, Luca Stanzione, ha risposto: "C'è innanzitutto il dolore per le persone che hanno perso la vita o che sono state ferite nei gravi incidenti stradali di questi giorni, vorrei ricordare che, molto spesso, questi incidenti riguardano lavoratori che investono altri lavoratori. Considerato il susseguirsi delle vicende drammatiche, sarebbe utile una giornata di fermo della mobilità privata ed una riflessione - sui tempi della città e della mobilità - di tutti i soggetti produttivi, su come rendere immediatamente sicuri gli spostamenti nell'area metropolitana".