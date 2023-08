Incidente a Milano: ciclista in gravi condizioni

Ennesimo incidente stradale con una ciclista coinvolta a Milano. La donna di 42 anni è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto in corso XXII marzo al civico 39, in zona Palazzo di Giustizia. Stando a quanto riferito dai vigili del Fuoco, un'auto con a bordo due persone si e' ribaltata e, cadendo, ha abbattuto un palo sotto il quale e' rimasta incastrata la donna.

Le condizioni della 42enne coinvolta nell'incidente a Milano

La ciclista e' stata trasportata in codice rosso in ospedale. I vigili hanno 'liberato' le due persone rimaste incastrate dentro l'auto affidandole alle cure dei sanitari.

La dinamica dell'incidente

Dalle primissime ricostruzioni, sembra che una Smart sia uscita da una via laterale e si sia immessa a grande velocita' in Corso 22 marzo. Ha perso il controllo del veicolo e, ribaltandosi. ha coinvolto nell'incidente una ciclista. La donna, cosciente, e' stata ricoverata in codice rosso al Niguarda. Le due persone nella Smart sono state estratte dai vigili del fuoco dall'auto e soccorse in codice giallo

L'incidente avviene il giorno dopo l'incidente costato la vita alla 28enne Francesca Quaglia, quinta donna ciclista vittima di uno scontro con un mezzo pesante a Milano.