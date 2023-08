Milano, scontro tra bicicletta e tir: muore una ragazza di 28 anni

Una ciclista di 28 anni è deceduta in seguito ad un incidente stradale con un camion.

Il tutto è avvenuto poco prima delle 10 in viale Caldara, in zona Porta Romana a Milano. Inutile l'intervento dei soccorritori. Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani.

L'autista dell'autocarro, un uomo di 54 anni, è stato soccorso e trasportato in codice giallo dall'ambulanza. Il corpo della vittima è stato portato via poco fa e sono ancora in corso i rilievi, affidati alla Polizia locale. Dalle prime evidenze risulterebbe che la ciclista sia stata travolta dal lato sinistro del mezzo pesante, quindi non quello interessato dal cosiddetto 'angolo cieco'.