Ciclisti milanesi in piazza: "Basta morti sulle strade"

I ciclisti milanesi tornano in piazza, alle 18.30 in via Colletta angolo viale Umbria, dove il 18enne Karl Nasrè morto falciato da un'auto pochi giorni fa, per dire "Basta morti in strada". Gli attivisti della mobilità dolce ricorderanno il 18enne ma non solo: a metà luglio in viale Fulvio Testi è morto anche Luciano Avigliano, 73 anni, ucciso da un motociclista mentre attraversava la strada. Due vittime in soli due mesi.

Ciclisti milanesi: troppe auto che vanno troppo veloce

"Sulle strade di Milano è in corso una strage, non troviamo altri termini per definirla - dichiarano Anna Gerometta di Cittadini per l’Aria Onlus, Tommaso Goisis di 'Sai che puoi?' e Angelo Lisco di Milano Bicycle Coalition - Persone che si spostano a piedi e in bicicletta continuano a venir uccise da persone alla guida di mezzi a motore che sono troppi, troppo pesanti e che vanno troppo veloce. Conosciamo ormai benissimo le cause di queste morti e quelle che sono le possibili soluzioni per prevenirle, ma chi ha responsabilità di governo sta colpevolmente scegliendo di non agire con la necessaria urgenza. Da un lato il Governo e il Ministro Salvini che nella proposta di nuovo codice della strada mettono nel mirino la loro ossessione dei monopattini elettrici, senza in alcun modo intervenire sulla velocità delle auto, anzi rendendo più difficile per i comuni introdurre zone a traffico ridotto e creare piste ciclabili. Dall’altro il Comune di Milano, in particolare il Sindaco Sala e l’Assessora Censi, che a 8 mesi dall’approvazione dell’Ordine del Giorno in Consiglio Comunale non hanno ancora detto se Milano Città30 diventerà realtà, come e quando. Mentre Bologna procede spedita nel suo piano per diventare una città delle persone a Milano si continua a morire nell’inerzia delle istituzioni".