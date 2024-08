Ciclisti multati per eccesso di velocità su una ciclopedonale del Milanese

Ciclisti multati per eccesso di velocità. E' accaduto a Motta Visconti, al confine tra Milano e Pavia. Un gruppo di amatori sfrecciava lungo l'Alzaia del Naviglio. Una zona per la quale il sindaco Primo De Giuli ha imposto un limite di velocità per pedoni e ciclisti di soli dieci chilometri orari. Il gruppetto ha invece fatto registrare una velocità di 32 chilometri orari. A misurarli c'era la Polizia locale, armata di telelaser. E sono arrivate le multe.