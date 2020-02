Cinema Bianchini alla piscina Cozzi per sostenere la Fondazione Tog

Cinema Bianchini alla piscina Cozzi per sostenere Fondazione Tog

Gli spettatori di Cinema Bianchini potranno sostenere la costruzione della prima piscinaidroterapica per bambini e ragazzi affetti da gravi patologie neurologiche, realizzata da TOG: Cinema Bianchini è infatti parte di VanitasClub, il cui programma di charity è volto a far sì che l’offertaculturale possa dare un concreto sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Per questa ragione la scelta è ricaduta sul sostegno al progetto di TOG che mira a realizzare la prima piscina terapeutica per l’avvio di trattamenti di idroterapia, di corsi e attività particolarmente indicati per alcune fasce della popolazione del territorio.

L’installazione della piscina è parte del progetto che prevede la costruzione della Città dellaFragilità, nuova sede del centro TOG e polo di riferimento per la disabilità nella città di Milano.Il progetto prevede una piscina dalle dimensioni di 5 metri x 8, dove sarà possibile effettuare l’idroterapia in acqua calda, che è uno strumento potente di riabilitazione della muscolatura spastica, uno strumento antalgico contro deformità e contratture ed è anche in grado di aumentareil benessere e la capacità di controllo ed immagine corporea.

Tutti gli spettatori di Cinema Bianchini saranno invitati, tramite diversi strumenti dicomunicazione, a donare fondi per il progetto. “La collaborazione di questo nuovo Cinema Bianchini all’interno della magnifica Piscina Cozzi, grazie alla partnership con MilanoSport, ci è sembrata una motivazione in più per sostenere lo splendido progetto di Fondazione TOG” – dichiara Francesca Orlandini, responsabile della comunicazione e del marketing di VanitasClub.