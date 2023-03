Cinisello Balsamo, Ghilardi ricandidato sindaco del centrodestra

Con l’indizione della data delle prossime elezioni amministrative, previste per il 14 e 15 maggio, i partiti che hanno rappresentato la maggioranza in questi ultimi 5 anni di guida amministrativa della Città di Cinisello Balsamo (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi con Cinisello Balsamo), confermano la ferma volontà di proseguire il percorso politico intrapreso, sostenendo la ricandidatura del Sindaco uscente, Giacomo Ghilardi.

La nota dei coordinatori dei partiti di centrodestra

Lo spiega una nota firmata dai coordinatori dei partiti e liste cittadini, ovvero Mauro Grolli (Lega), Marco Osnato (Fratelli d'Italia) e Antonio Di Lauro (Forza Italia): "Dal 2018 abbiamo amministrato la Città, raggiungendo importanti risultati, obiettivi con cui c’eravamo presentati alla cittadinanza nella scorsa campagna elettorale, mettendo al centro importanti valori come il dialogo, la vicinanza alla gente, la legalità, il bene comune e la risposta ai bisogni primari della Città. Il Sindaco Ghilardi ha dimostrato di essere un amministratore competente e appassionato, impegnato nella costruzione di una città più sicura, sostenibile ed inclusiva con una presenza continua in mezzo alla gente e con la costante disponibilità per ogni singolo cittadino. Grazie anche al lavoro dei rappresentanti di giunta e alla capacità di ogni singolo amministratore di maggioranza, abbiamo lavorato costantemente insieme al territorio e alle sue organizzazioni, contribuendo a far diventare Cinisello Balsamo una città migliore, che può contare su una strategia di sviluppo già iniziata e che guarda al futuro con fiducia"

"Ghilardi la persona giusta per continuare a guidare Cinisello"

La nota prosegue: "In questi ultimi anni abbiamo assistito a drammi nazionali e internazionali che hanno toccato profondamente la nostra città e le nostre famiglie. Siamo stati fortemente segnati anche da problematiche latenti, ereditate da scelte errate di precedenti amministrazioni, che sono ricadute su questa Amministrazione. Nonostante tutto questo, avendo costruito una rete sul territorio, grazie al nostro grande impegno, ad una progettualità di visione a medio – lungo periodo e alla capacità di intercettare i fondi esistenti, questa Amministrazione ha realizzato molte importanti azioni. Siamo consapevoli che ci siano ancora sfide importanti da affrontare e che il percorso intrapreso sia da portare avanti con capacità e impegno. Proprio per questo siamo convinti che il Sindaco Giacomo Ghilardi sia la persona giusta per continuare a guidare la nostra città verso un futuro sempre più positivo e soddisfacente per tutti. Siamo pronti quindi per continuare, insieme, in questo progetto di costruzione di una città sempre più sicura, moderna e rispondente alle esigenze di chi la vive."

Sabato 25 marzo, alle ore 11:00, presso l’aula consiliare del Comune di Cinisello Balsamo, avrà luogo la presentazione alla popolazione e alla stampa, di tutti simboli a sostegno di Ghilardi Sindaco.