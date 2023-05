Cinisello, il sindaco uscente: "Aggredita nostra candidata"

La coalizione di centro destra e il sindaco Giacomo Ghilardi "personalmente, condannano fermamente l'atto di violenza che questa mattina, Francesco Casarolli, di Alleanza Verdi Sinistra, lista a sostegno del candidato sindaco Ghezzi per Cinisello Balsamo, verso una candidata della lista civica Ghilardi sindaco". Lo comunica in una nota diffusa dal sindaco Giacomo Ghilardi.

Ghilardi: "Accade da un mese a questa parte. Squadrismo, attacco alle idee"

"Accade da un mese a questa parte. Squadrismo, attacco alle idee, in una campagna elettorale che per il centro destra è stata impostata in maniera pacifica e costruttiva. Un modo di agire, quello di oggi, che non e' il primo e che ha anche fatto scaturire una denuncia verso uno dei candidati a sindaco. La violenza è la caratteristica di un buon amministratore? Vogliamo far rappresentare questa citta' da gente di questo genere? Cinque lastre, 8 giorni di prognosi per infortunio, attacchi d'ansia e panico. Questo il referto della candidata, provata fortemente dall'accaduto. Un atto aggravato dal fatto che è violenza di un uomo nei confronti di una donna, violenza di genere a tutti gli effetti, peraltro operatore sanitario del Bassini" continua la nota, concludendo che "confidiamo nella giustizia, stante la denuncia querela che la candidata ha sporto. Esprimiamo a lei tutta la nostra solidarietà, ed esprimiamo tutto il nostro sdegno verso questo atto e verso ogni forma di violenza, fisica e verbale, in ogni ambito e in ogni situazione, verso chiunque".