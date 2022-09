"Cinquanta traguardi per la Lombardia": roadshow di Confindustria

Confindustria Lombardia organizza “50 Traguardi per la Lombardia”, un roadshow regionale pensato per avvicinare le istanze di imprese e territori ai rappresentanti politici di Regione Lombardia e che toccherà tutte le province lombarde.

L’evento itinerante, organizzato in collaborazione con le Associazioni Territoriali di Confindustria Lombardia, prevede una serie di incontri aperti alle imprese associate e alla stampa. Le tappe saranno occasione di scambio e confronto tra i rappresentanti del sistema confindustriale lombardo e gli assessori regionali attraverso un format che prevede, per ogni tappa, un approfondimento tematico afferente a una delle aree di competitività individuate da Confindustria Lombardia nel documento “50 Traguardi per la Lombardia” presentato in occasione dei 50 anni dell’associazione. Le aree sono: Capitale umano, Digitalizzazione e Innovazione, Infrastrutture, Transizione ecologica, Welfare e Sanità.

Gli assessori lombardi che partecipano al roadshow di Confindustria

A rappresentare la giunta lombarda nel roadshow Confindustria Lombardia saranno gli assessori Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), Guido Guidesi (Sviluppo Economico), Letizia Moratti (Welfare), Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro), Fabrizio Sala (Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile).

Buzzella: "La collaborazione tra istituzioni è la ricetta vincente della Lombardia"

Per il Presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella “la collaborazione tra istituzioni e sistema privato è da tempo la ricetta vincente della Lombardia. Per questo motivo Confindustria Lombardia con questo roadshow vuole proporre un ulteriore passo avanti: per progettare la regione del futuro bisogna infatti definire scelte e criteri competitivi condivisi e, data l’importanza strategica di queste scelte – generate anche dal difficile contesto storico –, questa progettazione deve essere fatta insieme partendo dai territori. Confindustria Lombardia – dichiara Buzzella –, anche in virtù della sua mission di rappresentante delle istanze dell’industria lombarda in Regione, agirà da trait d’union tra le imprese, le Associazioni territoriali e la giunta di Regione Lombardia in un percorso che porterà poi alle elezioni regionali del 2023”.

Le istanze raccolte nel corso delle diverse tappe saranno poi utile materia di confronto tra Confindustria Lombardia e i prossimi candidati alla Presidenza di Regione Lombardia. Il roadshow si chiuderà infatti a inizio 2023.

Roadshow di Confindustria Lombardia: prima tappa a Lecco il 14 settembre

La prima tappa del roadshow “50 Traguardi per la Lombardia”, organizzata con Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, si tiene il 14 settembre a Lecco (via Caprera 4), a partire dalle ore 17, e vede la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi