Cinque Stelle-Pd, accordo sul candidato Conte da via libera a Majorino

Giuseppe Conte ha dato il via libera definitivo all'appoggio del Movimento 5 stelle all'eurodeputato Pd Pierfrancesco Majorino come candidato presidente della Lombardia. Il via libera, risultato dell'interlocuzione con il coordinatore regionale Dario Violi, è arrivato dopo la risposta di Majorino alla domanda di Conte sulla questione morale e la trasparenza de candidati per tenere alta 'l'asticella della legalità' nelle liste. Per questo sarà chiesto a tutti i candidati di sottoscrivere un documento etico, una autocertificazione che rispetti quanto previsto dal codice antinafia