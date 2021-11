Ciocca (Lega): conclusa la partita sulla PAC, ecco le novità









"Questa settimana si è finalmente conclusa la partita sulla PAC: dopo oltre tre anni di negoziati siamo riusciti a votare la nuova politica agricola comune fino al 2027. Una PAC in vigore dal 2023 che porta con sé vari elementi di novità, come la possibilità per ogni Stato membro di poter presentare un proprio Piano". Con queste parole l’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca ha commentato il passo in avanti che dovrebbe consentire una migliore azione sul piano europeo.



"Ora - sottolinea l'esponente leghsta - serve quindi un lavoro a livello nazionale per realizzare un piano strategico che garantisca al contempo la sostenibilità ambientale, tanto richiesta da Bruxelles, ma anche quella economica del settore agricolo considerando i nuovi stanziamenti. Pur con nuove cifre di bilancio, è importante infatti assicurare un quadro certo degli aiuti per la prossima programmazione, così da poter recuperare quegli stessi tagli economici che sono stati applicati con la nuova PAC. Fondamentale dunque il coinvolgimento delle Regioni e degli attori in campo sia per evitare un eccessivo carico amministrativo e oneri legati al rispetto di rigide regole ambientali sia per tutelare l’eccellenza del Made in".



"Le sfide rimangono tante, ma siamo sicuri che l’Italia riuscirà a distinguersi come sempre attraverso la competitività e passione delle nostre imprese agricole e dei tanti lavoratori coinvolti”, ha concluso Ciocca