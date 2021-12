Ciocca, Lega: "Delusione per il testo votato sulla lotta contro il cancro"



"Profonda delusione per il testo che è stato raggiunto e votato oggi in Commissione BeCa. Con la sua istituzione, mi sarei aspettato una commissione speciale di coordinamento e collaborazione europea sulla ricerca contro il cancro, invece si è trasformata in uno strumento volto ad avvantaggiare le multinazionali a discapito dei piccoli produttori". Questa la dura reazione dell’europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, sul voto di oggi della relazione finale della commissione speciale per la lotto contro il cancro di cui fa parte.



"Si è cercato con questo documento - sottolinea Ciocca - di sancire una correlazione ad esempio tra tumori e vino, quando invece abbiamo sentito numerosi esperti non solo smentire questo automatismo, ma anche ribadire come un bicchiere di buon vino aiuti il sistema cardiovascolare. Aumentare la tassazione sui prodotti alcolici o inserire un'avvertenza sull'etichetta che paragona una bottiglia di vino ad un pacchetto di sigarette non è certamente la strada per combattere una sfida epocale come quella contro il cancro".



"Avrei apprezzato - ha cocluso il deputato leghista - un maggiore impegno ad esempio nella riduzione dell'amianto, ancora presente purtroppo in molte scuole in tutta Europa invece di queste pericolose linee guida che influenzeranno le prossime direttive europee."