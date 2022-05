Citizen Battiato, gli anni milanesi oggi in Triennale

Lunedì 16 maggio alle ore 21.00 Triennale Milano presenta Citizen Battiato. Gli anni milanesi, un tributo a Franco Battiato in occasione della prima ricorrenza dalla sua scomparsa avvenuta il 18 maggio dello scorso anno.

Franco Battiato per almeno venticinque anni ha vissuto stabilmente a Milano, diventando un protagonista della sua vita culturale, in particolare durante gli anni settanta, quelli maggiormente dedicati alla sperimentazione, allo studio e alla creazione della prima dozzina di importanti album, dai primissimi anni dedicati alla fase, appunto, di ricerca, fino al grande successo commerciale. Molto si è parlato, anche di recente, del significativo rapporto di Battiato con la sua terra, la Sicilia dove è nato e ha scelto di vivere i suoi ultimi anni riconoscendo come decisamente intensa quell’influenza nella sua opera. Ma altrettanto significativi sono stati i decenni vissuti a Milano, città in cui ha sviluppato i suoi studi e le sue ricerche almeno fino all’affermazione, senza precedenti in Italia, della Voce del padrone.

Battiato ha avuto anche un legame speciale con Triennale Milano

La qualità del suo lavoro, la musica, il teatro, le arti visive, gli incontri, le amicizie più significative, da Giorgio Gaber a Roberto Calasso, da Antonio Ballista a Giusto Pio, solo per citarne alcune, rendono indispensabile che questa città gli renda omaggio con questo evento a cura di Francesco Messina e Stefano Senardi. La figura di Battiato ha avuto anche un legame speciale con Triennale Milano. Nel 1973 infatti Nanda Vigo ha ricevuto l’incarico di allestire l’ingresso della 15ª Esposizione Internazionale. Nanda Vigo ha pensato a un modo diverso di occupare lo spazio e trasformarlo in un luogo in cui fermarsi e da vivere attraverso il coinvolgimento di curatori e artisti. Nell’ambito delle “azioni” riservate al suono sono stati chiamati a esibirsi diversi artisti e gruppi tra cui proprio Battiato con Pollution.

Programma della serata

Introducono:

Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura, Comune di Milano

Conduce:

Cristina Battocletti, scrittrice, giornalista “Il Sole 24 Ore”

Intervengono:

Alice, musicista

Antonio Ballista, pianista

Riccardo Bertoncelli, critico musicale, scrittore

Roberto Cacciapaglia, pianista, compositore

Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra

Francesco Messina, art director e produttore

Morgan, musicista

Pino Pinaxa Pischetola, sound engineer

Stefano Senardi, discografico e autore

