Città Metropolitana, grandi manovre. M5S con sinistra radicale. I nomi





di Fabio Massa



Eccoli, dunque, i nomi. Con risultato abbastanza scontato però. Affaritaliani.it Milano può pubblicare i nomi di tutte le liste e tutti i candidati per la Città Metropolitana di Milano. Sono elezioni cosìddette di secondo livello. A votare, dopo l'improvvida abolizione delle Province da parte di Graziano Delrio, è il ceto politico, ovvero i consiglieri eletti nei consigli comunali di tutta la città metropolitana. Una città metropolitana che ha ancora grandi competenze, basti pensare che la gara sul Trasporto Pubblico Locale, leggasi Atm, passa ancora da via Vivaio. E' interessante che se in Brianza c'è l'alleanza tra Fratelli d'Italia e Forza Italia con la Lega fuori, in provincia di Milano le tre forze andranno divise. E divise sono anche il Pd (lista C+) e la sinistra radicale che invece si associa al Movimento 5 Stelle (La città dei territori).



