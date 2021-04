Città Metropolitana: sì a mobilità sostenibile, un "Biciplan" per le ciclabili

Il Consiglio metropolitano - riporta Mianews - ha approvato all'unanimità, nella seduta di ieri, il piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), il documento strategico che mette a sistema le politiche per la mobilità e l’insieme degli interventi sulle infrastrutture. La stesura del documento - riferisce una nota - è frutto di un percorso articolato e partecipato che ha visto coinvolti portatori di interesse locali, il mondo dell'associazionismo, le amministrazioni locali, le istituzioni pubbliche, i mobility manager di imprese e università. I diversi soggetti in varie riunioni "hanno potuto proporre osservazioni e segnalare esigenze e necessità che hanno arricchito il documento finale che ribadisce la centralità del trasporto pubblico". Inoltre, "da parte di molti comuni è emersa la richiesta del potenziamento del car sharing, della rete delle piste e delle corsie ciclabili. Alla luce di ciò il Pums prevede una specifica sezione, il Biciplan, che definisce strategie a azioni concrete per promuovere l'uso della bicicletta".

Così commenta Beatrice Uguccioni, consigliera delegata alla mobilità: "abbiamo varato un documento ambizioso che nei prossimi dieci anni potrebbe rivoluzionare la mobilità urbana nell'area metropolitana milanese. Sono orgogliosa che sul tema strategico della mobilità sostenibile vi sia stato un percorso partecipato che ha visto un coinvolgimento ampio e qualificato dei territori. L'unanimità espressa dal Consiglio metropolitano testimonia il valore del lavoro fatto in questi anni. Gli obiettivi strategici che intendiamo raggiungere sono molti: prolungare le linee del trasporto pubblico, soddisfare la domanda di ambiti territoriali oggi non adeguatamente raggiunti dal servizio pubblico e migliorare l’interscambio tra diverse modalità (pubblica/privata/condivisa/a basso impatto) e infine estendere l’ambito di applicazione del sistema tariffario integrato."