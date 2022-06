Città universitarie, Milano in calo a causa del costo della vita

Best Student cities 2023: Milano perde due posizioni nell'elenco stilato da Quacquarelli Symonds, analista globale della formazione universitaria e manageriale. Il passaggio dal 46esimo al 48esimo posto non è motivato da un peggioramento della proposta formativa, ma dall'alto costo della vita nel capoluogo milanese. Non solo tasse universitarie, ma anche e soprattutto le spese per l'alloggio, e quelli che sono definiti l’indice Ipad e l’indice Big-mac, ovvero quanto in proporzione costa acquistare tali beni di consumo.

Città universitarie: ai vertici Londra e Monaco di Baviera

Come annota Milano Today, Milano resta la prima città italiana ma si amplia il margine con altre grandi città europee. Ai vertici Londra, Monaco di Baviera a pari merito con Seoul e poi Zurigo