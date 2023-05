City Angels, "Premio Campione": c'è anche Acampora di PizzAut

City Angels: tutti i vincitori del "Premio Campione"

Si è tenuta stamattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi e di varie autorità istituzionali e religiose, la ventiduesimaedizione del Premio Campione. Si tratta di un riconoscimento - promosso dall’associazione di volontariato dei City Angels e ideato dal suo fondatore e presidente Mario Furlan - conferito a coloro che si sono distintimettendosi al servizio della comunità, diventando un esempio positivo per l’opinione pubblica. Il Premio ènoto anche come “Oscar della bontà” o “Oscar della solidarietà”.

Elena Buscemi: "E’ un piacere accogliere e premiare a Palazzo Marino i vincitori del Premio Campione"

“E’ un piacere accogliere e premiare a Palazzo Marino i vincitori del Premio Campione, un riconoscimentoimportante per chi si è speso per la solidarietà e la legalità - dichiara Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano - Milano e il Paese sono grati a queste persone e ai City Angels, un grandeesempio di impegno civico e di altruismo”.

Il Premio Campione ha visto l’assegnazione di una statuetta in vetro, l’Oscar della bontà

Sponsorizzato da Yakult Italia e patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dallaRegione Lombardia, con l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine degli Avvocati, la Comunità Ebraica di Milano, il Rotary Club e il Lions Club, il Premio Campione ha visto l’assegnazione di una statuetta in vetro, l’Oscar della bontà - che rappresenta la sagoma di un uomo con ungrande cuore in mano - a “campioni” che si sono impegnati in prima linea nell’ambito del sociale, del civismoe dell’inclusione.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria formata da direttori e giornalisti di diciannove organi d'informazione

I vincitori sono stati selezionati da una giuria formata da direttori e giornalisti di diciannove organi d'informazione: Affaritaliani.it, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Fanpage, Il Giornale, IlGiorno, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Leggo, Libero, Mediaset, Metro, Milano Today, Mi-Tomorrow, Radio Lombardia, Rai, Upday e Wikimedia Italia.