Citylife, Enpaia acquisisce il 50% della Torre Libeskind da Generali

Enpaia, ente nazionale di previdenza degli addetti e degli impiegati in agricoltura entra da protagonista in Citylife. Come riferisce il Sole 24Ore, l'ente ha infatti acquisito per oltre 160 milioni di euro il 50% delle quote del fondo Runes di proprietà del gruppo assicurativo Generali, fondo che detiene la proprietà della Torre Libeskind. L'edificio, noto anche come Il Curvo, ospita gli uffici di Pwc, che pagherebbe circa 200 milioni di affitto per un contratto di 15 anni, con il quale si ripagherebbe di fatto il costo della realizzazione della torre, che vale circa 280 milioni. Generali continua a detenere l'altra metà dell'immobile tramite un fondo gestito da Generali Real Estate. La collaborazione tra Enpaia e Generali si inserisce nelle prospettive dell'ente nazionale di effettuare una sostaziosa rotazione del proprio patrimonio immobiliare, che conta mille unità residenziali e 300 a uso commerciale a Roma.