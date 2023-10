Citylife, il cantiere di "CityWave" è pronto per partire

Tutto pronto per l'avvio del cantiere che porterà alla realizzazione del nuovo edificio "CityWave" in CityLife. L’associazione temporanea d’impresa fra Colombo Costruzioni e Cmb si è aggiudicata la gara per la costruzione dell’edificio e la realizzazione delle opere accessorie al contorno. E dopo due anni di attività di preparazione del terreno, i lavori possono ora veramente partire, come riporta Pambianco News.

CityWave, edificio direzionale unico in Italia

Il progetto è firmato da Big – Bjarke Ingels Group ed è caratterizzato da alti livelli di sostenibilità ed uso di energie rinnovabili, CityWave sarà un immobile direzionale di nuova generazione che completerà lo skyline delle 3 torri di CityLife. Sarà alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, rappresentando il primo edificio ad uffici a superare l’impatto zero, con un progetto volto all’obiettivo di determinare un “impatto positivo” sull’ambiente. L’edificio sarà ricoperto da 11.000 mq di pannelli fotovoltaici, con una produzione di energia stimata in 1,3 MWh l’anno e una potenza installata che sfiora i 2 MWh.

Rispetto a un fabbricato di pari dimensioni, CityWave consuma circa il 45% in meno, con un risparmio annuo di 500 tonnellate di CO2, equivalenti alle emissioni assorbite da circa 20.000 alberi. Inoltre, una sofisticata strategia energetica e idrica prevederà l’utilizzo termico dell’acqua di falda e la raccolta ed il riuso delle acque piovane, mentre un involucro costituito da elementi modulari di facciata a triplo vetro garantirà elevati standard a livello di prestazioni energetiche. E' l'unico edificio in Italia ad aver raggiunto le tre certificazioni internazionali di sostenibilità ai massimi livelli: WiredScore Platinum, Well v2 Core Platinum e Leed Core Shell v4 PLATINUM.