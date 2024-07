Classifica sindaci, Sala all’opposizione: “Vi batterei ancora. No delusioni"

Classifica sindaci, Sala: “Non sono deluso dal consenso dopo 8 anni"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha reagito alla recente classifica di gradimento dei sindaci pubblicata dal Sole 24 Ore, in cui è sceso dal primo al 19esimo posto con un gradimento del 57%. Nonostante il calo, Sala si è mostrato soddisfatto del risultato, affermando che "ci sarebbe da metterci due firme per essere al 57% dopo 8 anni".

Sala sfida l'opposizione: "Vi batterei ancora"

Durante una seduta del Consiglio comunale, alcuni membri dell'opposizione hanno criticato il sindaco per il suo posizionamento in classifica, sostenendo che il risultato non è positivo. Sala ha risposto con fermezza, dichiarando: "Parlano consiglieri che non conserverebbero un 57% neanche per 8 giorni". Ha inoltre sfidato l'opposizione, ricordando le sue vittorie elettorali del 2016 e del 2021 e affermando che, se potesse ricandidarsi, li batterebbe nuovamente.

Sala: "Dopo 8 anni di mandato, sono tutt'altro che deluso"

Eletto per la prima volta nel 2016 e riconfermato nel 2021, Sala ha sottolineato la difficoltà di mantenere un alto livello di gradimento dopo 8 anni di mandato. "Sono tutt'altro che deluso", ha dichiarato, evidenziando come il consenso ricevuto sia ancora significativo nonostante il tempo trascorso e le sfide affrontate.

Santanchè: "Berlusconi decolla a Malpensa. Beppe Sala precipita nel gradimento dei sindaci"

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha commentato la situazione su X, evidenziando il contrasto tra il successo di Silvio Berlusconi, con l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa, e il calo di gradimento di Sala. "Silvio Berlusconi decolla a Malpensa. Beppe Sala precipita nel gradimento dei sindaci", ha scritto Santanchè, aggiungendo un ulteriore elemento al dibattito politico milanese.