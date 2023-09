Cleaning day nel weekend alle case Aler ed MM di Milano

Doppio cleaning day nel weekend per ripulire, sabato, le case Aler di via Mompiani, domenica quelle MM di via Inganni. Riprende così l’azione dei comitati cittadini contro il degrado e con l’obiettivo di “ripulire insieme le case popolari da scritte, scarabocchi e tag”. L’azione di sabato, conclusa nel primo pomeriggio in via Mompiani, nasce dall’accordo operativo tra Aler e e il Coordinamento Comitati Milanesi per intervenire sui complessi delle case popolari di via Mompiani 2-4-6-8-10, per una superficie complessiva di 850 mq. Il primo intervento del 13 maggio ha visto la pulizia dei complessi di via Mompiani 1-3-5-7-9.

Al lavoro, fin dalle 9 di sabato, oltre 30 volontari del Rotary Milano Castello, del Rotaract Milano Castello e del Distretto Rotaract 2041 coordinati Coordinamento dei Comitati Milanesi e in particolare dalla vicepresidente Fabiola Minoletti, presidente del comitato Abruzzi Piccinni e in prima linea contro il degrado e il graffittismo vandalico.

Clean up nelle case Aler, Minoletti (Comitato Abruzzi Piccinni): "Risposte concrete di desiderio di collaborazione"

“Questi eventi di clean-up - spiega Fabiola Minoletti – sono risposte concrete al desiderio di collaborazione lanciato dai quartieri che aiutano il cittadino a diventare parte attiva nella riconquista della propria via e lo rieducano al rispetto della propria città”. Domenica, invece, dalle ore 9 alle ore 13, volontari dei Giovani Boy-Scout gruppo 2, cittadini dei comitati degli inquilini sotto la regia del Coordinamento Comitati Milanesi per ripulire dagli imbrattamenti gli stabili in gestione a MM di via Inganni 67. Volontari dei Giovani Boy-Scout gruppo 2, cittadini dei comitati degli inquilini si uniranno sotto la regia del Coordinamento Comitati Milanesi per strappare al degrado e riqualificare gli stabili dalle scritte vandaliche.

"Dopo via Nikolajevka 1,3,5 via Laghetto 2, via Vittani 1 e via Cittadini 2, MM e il Coordinamento dei Comitati Milanesi ancora insieme non solo per pulire ma anche per lanciare un segnale di attenzione, di cura e di rispetto per i nostri quartieri e per i manufatti in essi contenuti. E' proprio dalle nostre vie, dai nostri Quartieri, con dei piccoli gesti di amore che dobbiamo riconquistare la nostra Città" ,dichiarano Fabiola Minoletti e Salvatore Crapanzano del Coordinamento Comitati Milanesi. L'obiettivo è la rimozione di oltre 300 scritte vandaliche.