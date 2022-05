Cleo e la notte, un noir tutto al femminile tra ombre e verità

E’ tutto al femminile l’ultimo noir degli autori Roberto Caputo e Nadia Giorgio. Cleo e la notte, edito da De Ferrari rientra nella collana Crimen Cafè. A fare da cornice c’è sempre Milano con il suo ritmo incalzante e uno spirito confidenziale che porta il lettore a entrare in empatia non solo con i protagonisti della storia, ma anche con la città. Un noir a tratti onirico, tra realtà e sogni, tra vita reale e teatro. Un’anima dal passato torna a chiedere di pagare il conto, lo fa insinuandosi nella vita di Cleo: nei ricordi, nelle paure, obbligando il lettore a togliere il velo, ad accendere la luce. A svolgere le indagini sarà proprio l’inconscio. La notte e la città di Milano sono complici di una verità che non si vuole vedere, tantomeno accettare. Finché non sarà proprio la verità a prendere il sopravvento e a condurre Cleo verso il suo destino. Secco, veloce, poco etico. In fondo, così può essere la vita: inclemente e senza appello.

Cleo e la notte: il 12esimo titolo di Caputo e Giorgio

Cleo e la notte è il dodicesimo titolo in uscita per i due autori. Roberto Caputo è stato a lungo una figura rilevante nel panorama politico milanese, oggi scrive per diverse testate come opinionista. Nadia Giorgio si è occupata per anni di comunicazione istituzionale e oggi lavora presso un istituto di credito.

Save the date: I due autori presenteranno il loro ultimo romanzo lunedì 30 maggio, alle ore 18.30 presso la Libreria Popolare di via Tadino 18 a Milano.

